Свыше 35 млн тенге выплатили оштрафованные нарушители карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года по 16 апреля на субъекты предпринимательства столицы, нарушавшие ограничительные меры, наложено более 200 штрафов на сумму свыше 40 млн. тенге. Несмотря на это, многие заведения продолжают несоблюдать карантин, подвергая опасности посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Мониторинговые группы в столице продолжают работу в усиленном режиме. Так, 18 апреля текущего года в ходе проведения вечернего обхода в районе Есиль в нарушении режима работы уличили бар «Chechil Pub». К тому же здесь оказывали услуги по курению кальяна.

Также не соблюдали установленный режим работы кафе «Панаехали», «Базилик», центр вкусного плова «Карима» в Сарыаркинском районе, «Lotomatic» в Алматинском, кафе «Мангал» и строительный магазин «12 месяцев» в Байконырском районе.

По всем этим объектам составлены экстренные извещения о нарушении карантина. В отношении нарушителей принимаются административные меры.

Всего с 1 января по 16 апреля 2021 года из районных управлений полиции поступило 550 материалов, из них рассмотрено и наложено более 200 административных штрафов на сумму свыше 40 000 000 тенге, оплачено в сокращенном порядке порядка 130 штрафов на сумму более 35 000 000 тенге.

Ежедневно мониторинговые группы осуществляют обход более 200 объектов предпринимательства и выявляют от 5 до 20 объектов, где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры.

«Несмотря на то, что сейчас все действия государства направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, субъекты предпринимательства продолжают не соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, что в свою очередь ведет к чувству безнаказанности, вседозволенности и необязательности исполнения законодательства Республики Казахстан, которое в конечном итоге приводит и привело к росту распространению коронавирусной инфекции», - отмечала ранее главный государственный санврач столицы Сархат Бейсенова.