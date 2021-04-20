Свыше 35 млн тенге выплатили оштрафованные нарушители карантина в Нур-Султане
Мониторинговые группы в столице продолжают работу в усиленном режиме. Так, 18 апреля текущего года в ходе проведения вечернего обхода в районе Есиль в нарушении режима работы уличили бар «Chechil Pub». К тому же здесь оказывали услуги по курению кальяна.
Также не соблюдали установленный режим работы кафе «Панаехали», «Базилик», центр вкусного плова «Карима» в Сарыаркинском районе, «Lotomatic» в Алматинском, кафе «Мангал» и строительный магазин «12 месяцев» в Байконырском районе.
По всем этим объектам составлены экстренные извещения о нарушении карантина. В отношении нарушителей принимаются административные меры.
Всего с 1 января по 16 апреля 2021 года из районных управлений полиции поступило 550 материалов, из них рассмотрено и наложено более 200 административных штрафов на сумму свыше 40 000 000 тенге, оплачено в сокращенном порядке порядка 130 штрафов на сумму более 35 000 000 тенге.
Ежедневно мониторинговые группы осуществляют обход более 200 объектов предпринимательства и выявляют от 5 до 20 объектов, где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры.
«Несмотря на то, что сейчас все действия государства направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, субъекты предпринимательства продолжают не соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, что в свою очередь ведет к чувству безнаказанности, вседозволенности и необязательности исполнения законодательства Республики Казахстан, которое в конечном итоге приводит и привело к росту распространению коронавирусной инфекции», - отмечала ранее главный государственный санврач столицы Сархат Бейсенова.