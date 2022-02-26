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Свыше 340 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от коронавируса

26 Февраля 2022 16:52
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Свыше 340 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от коронавируса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«25 февраля 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 46 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,08%. 37 человек обследованы по самообращению, 3 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 - с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 35 с симптомами заболевания, 11 - бессимптомных», - сообщили в областном штабе.

13 и 10 заражённых зафиксировано в Костанае и Рудном. В Лисаковске – 5, Аркалыке – 4, по 3 случая в Костанайском и Федоровском районах, по 2 случая в Житикаре, Аулиекольском, Денисовском, имени Б. Майлина районах.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 25 февраля 2022 года зарегистрировано 53 227 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных – 52 013. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 357 375 человек, вторым компонентом - 341 423 человека», - подытожили в оперштабе.

Ранее руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как справляется регион с коронавирусной инфекцией.


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#Костанайская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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