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Свыше 340 пиротехнических изделий изъяли жамбылские полицейские

9 Января 2020 09:13
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Свыше 340 пиротехнических изделий изъяли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жамбылской области проверяли законность продажи пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На территории Жамбылской области прошла операция «Пиротехника», целью которой было выявление и пресечение фактов незаконного ввоза, хранения, реализации и использования гражданских пиротехнических изделий, - пояснили в пресс-службе департамента полиции области. - Проведено 109 рейдовых мероприятий по выявлению незаконной реализации и использования гражданских пиротехнических изделий. Среди населения сотрудниками полиции организована широкомасштабная разъяснительная работа по возможному травматизму при использовании несертифицированной пиротехнической продукции».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, в ходе рейдов выявлено 49 фактов нарушения административного законодательства.

«По статье 196 КоАП РК (незаконная торговля товарами или иными предметами) выявлено 43 факта, по статье 436 ч. 2, 3 КоАП РК (применение пиротехнических веществ) - шесть фактов. Изъято 344 пиротехнических изделия, не имеющих лицензию и сертификаты реализации. За время проведения операции «Пиротехника» в медицинские учреждения пострадавшие с травмами от воздействия пиротехнических изделий не поступали», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Безопасность,
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Автор:

Галина Скрипник

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