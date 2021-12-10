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Свыше 340 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии
10 Декабря 2021 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 4 309 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 683 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.
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