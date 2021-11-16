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Свыше 34 тысяч человек получают лечение от КВИ в Казахстане
16 Ноября 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (–29 146+ и 4 922 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится – 6 778 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.
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