Свыше 34 тысяч человек получают лечение от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (–29 146+ и 4 922 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится – 6 778 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.



