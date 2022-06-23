Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Свыше 33 тыс. га сельхозземель в Костанайской области вернули в госсобственность

    23 Июня 2022, 18:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с начала года изъято 33,5 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках реализации поручений Главы государства по изъятию пустующих и нерационально используемых пастбищ, в области создали межведомственную подгруппу, в составе которой заинтересованные стороны, в том числе органы прокуратуры и правоохранительные органы области.

    «Утвердили конкретный план мероприятий по проверкам и изъятию земельных участков, неиспользуемых и выданных с нарушением земельного законодательства РК. Целью создания подгруппы является совместная работа по выявлению фактов нарушений законодательства при предоставлении и использовании земель сельхозназначения, а также возврата неиспользуемых земельных участков в государственную собственность», - сообщил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента по управлению земельными ресурсами МСХ РК Кайрат Оспанов.

    В мае-июне департамент провел 11 проверок в отношении субъектов микропредпринимательства на общей площади 18,2 тыс. га.

    «В результате выданных ранее предписаний 10 субъектов на площади 20,7 тыс. га приступили к использованию участков путем постановки на учет сельскохозяйственных животных. С 2015 года по настоящее время в государственную собственность возвращено более 260 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 141 тыс. пастбищных угодий. Также с начала 2022 года в государственную собственность уже возвращено 33,5 тыс. га земель»,- добавил К. Оспанов.

    По информации руководителя департамента, на рассмотрении в суде также находятся иски о принудительном изъятии 42 тыс. га неиспользуемых земель.

    «В последующем работу в данном направлении продолжим, в том числе с учетом данных космического мониторинга земель, которые могут являться дополнительным основанием для обращения акиматов городов и районов в департамент для проведения проверочных мероприятий», - заключил К. Оспанов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Другие государственные органы Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 8 тысяч пачек нелегальных сигарет изъято на рынке в Костанае
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей