25 Мая 2022 07:40

Свыше 33 млн тенге направили на ремонт музея Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе рабочего визита в южные районы посетил ряд важных объектов, в том числе и ремонтируемый в селе Торгай Джангельдинского района литературный музей Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В музее А. Байтурсынова и М. Дулатова проводится текущий ремонт, на это выделено 33,6 млн тенге. В данном музее планируется замена потолка, кровли, пола и водопровода, покраска стен, установка видеонаблюдения. Музей будет располагать 8-ю экспозиционными залами»,- сообщил в своём Instagram глава региона.

Стоит отметить, что ремонт впервые производится с момента открытия музея в 1991 году. Известно, что в одном из экспозиционных залов будут установлены восковые фигуры Ахмета Байтурсынова, супруги Бадрисафы, а также их дочери. Ремонт планируется завершить до конца лета, и уже осенью обновленный музей распахнет свои двери.

24 мая аким области также посетил и Амангельдинский район, где ознакомился с ходом строительства многофункционального туристического комплекса в селе Амангельды. Строят его на привлеченные средства, это порядка 1,5 млрд тенге.

Планируется, что будут возведены 12 объектов - музей, кафе, Сакская сауна, гостиница, турфирма, летний амфитеатр, спортивные и детские площадки. Общая площадь проекта составляет 70 тыс. квадратных метров.