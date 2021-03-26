Свыше 32 тысяч займов одобрено по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принято 55 732 заявки на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 25 марта 2021 года принято 55 732 заявки на получение займа на сумму 664,8 млрд тенге. Из них одобрено 32 627 займов на сумму 391,2 млрд тенге.

«Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.

Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации», - отметили в пресс-службе Нацбанка.