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Свыше 32 тысяч вкладчиков АО «Tengri Bank» не подали заявления для получения положенных выплат

Автор:  
Данияр Дауталиев
21 Октября 2020, 13:33
Свыше 32 тысяч вкладчиков АО «Tengri Bank» не подали заявления для получения положенных выплат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках выплаты гарантийного возмещения вкладчики АО «Tengri Bank» получили средства на общую сумму около 14,5 млрд тенге или 81,5% от общей суммы обязательств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 25 сентября по 19 октября за возмещением обратилось всего 4 107 человек или 11% от общего числа всех вкладчиков. При этом около 32,5 тысяч человек не подали заявления для получения положенных выплат. Из них 929 вкладчиков имеют на счетах, карточках и депозитах более миллиона тенге, 1 291 человек – от 100 тысяч до миллиона тенге, 5 723 человека – от тысячи до 100 тысяч тенге.

В связи с этим КФГД рекомендует вкладчикам АО «Tengri Bank» обращаться в отделения Евразийского банка, обслуживающие физических лиц.

При обращении в банк-агент вкладчику достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление на выплату. Подать заявление вместо вкладчика может и другой человек, на которого оформлена доверенность.

Напомним, что за выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Tengri Bank». При этом в банке-агенте предусмотрены деньги абсолютно для всех вкладчиков в пределах максимальной суммы гарантии: не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте; не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальном валюте; и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии – 18 сентября).

Отметим, что деньги юридических лиц, размещенные в банках – участниках системы обязательного гарантирования, в том числе АО «Tengri Bank» не покрываются гарантией КФГД. Юридические лица за получением возмещения смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о его принудительной ликвидации.


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