Свыше 319 тысяч казахстанских подростков полностью привились от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о количестве людей, получивших вакцину Pfizer в Казахстане по состоянию на 8 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Первый компонент вакцины Pfizer получили 697 410 человек, из них подростки - 577 567, беременные женщины - 27 599, кормящие матери - 89 378.

Второй компонент вакцины Pfizer получили 390 813 человек, из них подростки - 319 655 , беременные женщины - 17 712 , кормящие матери - 53 429.