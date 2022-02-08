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Свыше 319 тысяч казахстанских подростков полностью привились от КВИ
8 Февраля 2022 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о количестве людей, получивших вакцину Pfizer в Казахстане по состоянию на 8 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Первый компонент вакцины Pfizer получили 697 410 человек, из них подростки - 577 567, беременные женщины - 27 599, кормящие матери - 89 378.
Второй компонент вакцины Pfizer получили 390 813 человек, из них подростки - 319 655 , беременные женщины - 17 712 , кормящие матери - 53 429.
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