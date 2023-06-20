Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае на услуги социального работника на дому, которые оказываются как в госучреждении, так и в альтернативной форме в НПО, в этом году направлено 318,6 млн тенге. Об этом сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата города Акбопе Манатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили, что социальное обслуживание на дому осуществляется в отношении частично утративших способность к самообслуживанию пожилых людей и лиц с инвалидностью, а также лиц, имеющих родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход по объективным причинам.

«Один социальный работник по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью обслуживает 8 престарелых и лиц с инвалидностью 1-й, 2-й групп, социальный работник по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью старше 18 лет обслуживает 4-6 детей. Соцработник осуществляет обслуживание по индивидуальному графику с посещением услугополучателей два раза в неделю по 1,5 часа (плюс 0,5 часа на дорогу) и оказывает 8 специальных социальных услуг»,- пояснила А. Манапова.

За последние три года значительно увеличено финансирование на оказание специальных социальных услуг. Если в 2020 году на это было выделено 131,5 млн тенге, то в этом году эта сумма составила уже 318,6 млн тенге.

Так, с начала года специальными социальными услугами уже охвачено 342 престарелых, 51 лицо с инвалидностью 1-й, 2-й групп, 109 детей с инвалидностью до 18 лет и старше.

В ведомстве подчеркивают, что услуга довольна популярна, а вот у соцработников не хватает физически сил и времени их всех обслужить.

«С начала года в отдел на получение услуг соцработника поступило 57 заявлений от новых услугополучателей. Из этих 57 заявлений остаются в очереди 27 человек. Связано это с тем, что положенная норма нагрузки на одного социального работника составляет 8 человек, каждый из них загружен в полном объёме и дополнительно обслуживать других лиц не сможет, так как это приведет к некачественному оказанию услуг. Анализ показывает, что очередность продвигается на 1-2 человека в месяц, в связи с этим? ведется работа по расчету потребности на увеличение штата социальных работников на 4 единицы»,- пояснила руководитель отдела.

«При очередном рассмотрении изменений в бюджете соответствующие документы будут предоставлены», - заверила А. Манатова.