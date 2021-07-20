Свыше 31 тыс случаев заболевания КВИ зафиксировано в ВКО с начала пандемии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала года в Восточном Казахстане от коронавируса скончалось 60 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу инфоцентра области.

По данным ВОЗ, в настоящий момент Казахстан находится в седьмом десятке по количеству случаев смертности от коронавируса.

Как отметили в Управлении здравоохранения ВКО, с начала пандемии в Восточном Казахстане зарегистрировано свыше 31 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, всего от коронавируса в регионе с начала пандемии скончалось 365 человек, из них 60 человек в этом году. В частности 34 смерти от коронавируса и пневмонии зарегистрировано в Семее, 16 – в Усть-Каменогорске, 10 – в остальных городах и районах области.

Напомним, сейчас в инфекционных стационарах Восточного Казахстана находятся 560 человек, в реанимации – 53.