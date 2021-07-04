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Свыше 300 военнослужащих из Афганистана перешли на территорию  Таджикистана

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Июля 2021, 10:00
Свыше 300 военнослужащих из Афганистана перешли на территорию  Таджикистана

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления в ходе боестолкновений с движением «Талибан» пересекли государственную границу Республики Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Как отмечает агентство «Ховар», пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что «3-го июля 2021 года в 18:30 минут обстановка на территории села Овез уезда Хохон, уезда Шахрибузург и села Зираки уезда Рогистон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением «Талибан». В ходе боестолкновений движение «Талибан» также захватило пограничную комендатуру «Овез» уезда Хохон».

«Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу РТ через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой «Истиклол» и 6-ой погранзаставой «Саригор» Погранотряда «Ш.Шохин». Пограничники Республики Таджикистан, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на территорию Республики Таджикистан. Обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем пограничников РТ», - говорится в сообщении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ.

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Происшествия   Таджикистан   Афганистан   Талибан  
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