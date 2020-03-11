Свыше 300 тысяч зеленых насаждений высадят в Алматы в 2020 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Instagram рассказал как экоактивисты и горожане поддерживают акцию #JasylAlmaty, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что в праздничный выходной, 8 марта, инициативная группа во главе с экоактивистом Тимуром Елеусизовым при поддержке фонда AirVision высадила 58 саженцев сосны в санитарно-защитной полосе магистрального газопровода, проходящего по территории Алатауского района.

«С начала года здесь высажено почти 200 хвойных деревьев. Это хороший старт большого проекта @sosnovy_bor_almaty и пример для других алматинцев, желающих внести вклад в озеленение Алматы. В прошлом году в рамках акции #JasylAlmaty высажено более 135 тысяч саженцев на склонах гор Мохнатка и Кок-Тобе, в парке на территории КЦДС «Атакент», в скверах у «Атлетической деревни», Театра традиционных искусств, на территориях школ города, в мкр Саялы и других местах», - написал Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, он отметил, что в рамках ГЧП разбиты цветники на площади 110 кв. метров. В текущем году планируется высадить порядка 330 тысяч зеленых насаждений, а также разбить цветники на площади 122 тыс. кв. метров. Весенние посадки стартуют в дни Наурыза, отметил аким.



