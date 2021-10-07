Свыше 300 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в 2021 году
Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
На сегодняшний день на портале зарегистрированы 865 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 151 поставщик ТСР, более 14 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 256 жестового языка, 70 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.
Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.