Свыше 300 тысяч га земли вернули в госсобственность в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в рамках проекта космомониторинга в 2021 году в государственную собственность возвращено 303 тыс. га земли. Об этом сообщил руководитель управления земельных отношений Мангистауской области Есемурат Дузмагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в 2020-2021 годах акиматами районов в государственную собственность было возвращено 2 млн. 247 тысяч гектаров земли сельхозназначения. 445 лицам даны уведомления об использовании земель по назначению. Кроме того, управлением для нужд обороны проводится работа по изъятию для государственных нужд 18 земельных участков площадью 2000 га на землях Кызылкум Мунайлинского района. Из этих земель 1742 гектара были возвращены в государственную собственность. Оставшийся 1 земельный участок находятся на рассмотрении в суде», - сказал Есемурат Дузмагамбетов.