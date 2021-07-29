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Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области

29 Июля 2021 20:00
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Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники полиции в первый же день проведения ОПМ «Защитим недра» выявили двух грубых нарушителей природоохранного законодательства. По всем из них составлены административные материалы и готовятся к направлению в суд.

«В первый день профилактического мероприятия сотрудники патрульной полиции ДП Алматинской области совместно с заинтересованными органами выявили два факта нарушения природоохранного законодательства. В первом случае, 50-летний уроженец Аксуского района незаконно перевозил более 21 тонны мелкого песка. Второй факт уже связан с одной коммерческой организацией, которая, не имея никаких документов, перевезла с берега реки 300 тонн песка. Совместно с органами прокуратуры их техника была изъята под расписку», – резюмировал старший инспектор по ОП ГПП УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов.

Все собранные материалы будут переданы в департамент экологии для подсчитывания вреда, нанесенного природе и государству, после направлены в суд для принятия процессуального решения.

«Напомним, что на территории области с 28 по 30 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Защитим недра». Данное мероприятие предназначено на профилактику и выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды. Как говорилось ранее, на автодорогах области осуществляется проверка грузовых транспортных средств», – дополнил Серик Байгозинов.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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