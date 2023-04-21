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Свыше 300 студентов участвуют в чемпионате WorldSkills Karaganda – 2023

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Апреля 2023, 05:05
Свыше 300 студентов участвуют в чемпионате WorldSkills Karaganda – 2023

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Студенты разных колледжей соревнуются по 45 профессиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году чемпионат проходит на 17 соревновательных площадках колледжей по 45 профессиям. Своё мастерство покажут более 300 студентов.

«Чемпионаты WorldSkills способствуют привлечению молодежи в производственный сектор экономики, развитию индустриальных и сервисных профессий. Подобные чемпионаты создают новые идеи и тренды в подготовке квалифицированных кадров, дают возможность повысить качество профессионального образования и сформировать специалиста новой формации международного уровня», – отметила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Студенты, занявшие первые места, будут защищать честь области на национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan – 2023.

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