Свыше 300 случаев коронавируса выявили в Алматинской области за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 358 случаев коронавируса. Об этом сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 25 августа в области зарегистрировано 40 846 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 28 500. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тыс. населения составил 1911,0.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели повысился с 0,9% до 1,0%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском райне - 1,8%, Балхашском - 1,6%, Ескелдинском - 1,5%, Каратальском - 1,4% , Кербулакском - 1,1%, Коксуском - 1,2%, Сарканском - 1,8%, Кегенском - 1,8% и в городе Текели - 1,1%.

«За последние сутки зарегистрировано 358 случаев КВИ, темп прироста - 0,9%, из них 301 симптомных и 57 бессимптомных случаев. Из 358 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 49, среди школьников - 25 случаев и четыре случая среди студентов. Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский район - девять, Алакольский - девять, Балхашский - 17, Енбекшиказахский - 29, Ескельдинский - 15, Жамбылский - 23, Илийский - 15, Карасайский - 25, Каратальский - 13, Кегенский - шесть, Кербулакский - пять, Коксуский - 13, Панфиловский - 21, Райымбекский - один, Сарканский - четыре, Талгарский - 30, Уйгурский - 12, Талдыкорган - 97, Текели - 12, Капшагай - два случая», - сообщили в ДСЭК области.