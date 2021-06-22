АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 300 подростков доставлены в полицию в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях выявления фактов нарушений прав детей, эксплуатации детского труда, предупреждения детской безнадзорности и беспризорности на территории Актюбинской области с 17 по 20 июня проведено профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе».

За период проведения профилактического мероприятия в органы внутренних дел доставлено 302 несовершеннолетних, в том числе выявлено 327 административных правонарушений, из них: невыполнение родителями или лицами заменяющими их обязанностей по воспитанию детей (ст. 127)–12; допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без законных представителей (ст. 132) – 1; продажа табака и табачных изделий лицам, не достигших 21 года (ст.423-1) –14; продажа алкогольных напитков несовершеннолетним (ст. 200) –12; мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет (ст. 435) – 2; нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей (ст.442 ч.1) – 1; нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища (ст. 442 ч.2) – 297.

Кроме того, выявлено четыре факта использования детского труда без трудового договора, по которым в управление по инспекции труда Актюбинской области направлено представление.