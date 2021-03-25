РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 24 Март 2021 | GMT +6

    Свыше 300 объектов проверила за день мониторинговая группа в Семее

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжают ежедневную работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    Так, 23 марта мониторинговая группа в Семее провела проверку на 301 объекте предпринимательской деятельности, в том числе мониторингом охвачены 276 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено три нарушения.

    Еще одно нарушение ограничительных мер, установленных главным сан врачом области, зарегистрировано в городе Риддере. Там за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых были посещены 75 объектов.

    В других городах и районах области 23 марта при проверке объектов нарушений выявлено не было.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!