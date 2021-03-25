Свыше 300 объектов проверила за день мониторинговая группа в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжают ежедневную работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Так, 23 марта мониторинговая группа в Семее провела проверку на 301 объекте предпринимательской деятельности, в том числе мониторингом охвачены 276 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено три нарушения.

Еще одно нарушение ограничительных мер, установленных главным сан врачом области, зарегистрировано в городе Риддере. Там за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых были посещены 75 объектов.

В других городах и районах области 23 марта при проверке объектов нарушений выявлено не было.