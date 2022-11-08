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Свыше 300 наркоправонарушений зарегистрировали в Астане за 5 месяцев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Ноября 2022, 12:40
Свыше 300 наркоправонарушений зарегистрировали в Астане за 5 месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Сергей Ильиных рассказал о результатах ОПМ«Карасора-2022», проведенного на территории столицы с 1 июня по 31 октября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цели ОПМ были направлены на выявление фактов сбыта и хранения наркотических и психоактивных веществ и синтетических наркотиков, а также на пресечение фактов незаконного культивирования, транзита, ликвидации организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, а также выявление подпольных нарколабораторий», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в полиции.

По его словам, из числа сотрудников органов внутренних дел созданы оперативные группы для проведения целенаправленных мероприятий.

«За период проведения ОПМ «Қарасора-2022» на территории столицы зарегистрировано 358 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято около 130 кг различных наркотических средств, из них марихуана – 54 кг., гашиш – 61 кг, и около 14 кг – синтетических наркотиков», – добавил спикер.


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