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    20:10, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Свыше 300 млн тенге ущерба нанес руководитель столичного ТОО

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по экономическим расследованиям по городу Астане задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге. На похищенные средства Омар А. приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге.

    Наряду с этим, Омар А. для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге. В этой связи, также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге. Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, разглашению не подлежит.

    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Закон и право
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