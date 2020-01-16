Свыше 300 кг рыбы изъяты у браконьера в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» изъяты 306 килограммов незаконно выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В полиции сообщили, что на днях в Курчумском районе на трассе Калжыр-Курчум полицейскими была остановлена автомашина марки Toyota Carina под управлением 28-летнего водителя. В ходе проверки установлено, что безработный мужчина перевозил рыбу разного вида и без соответствующих документов.
«У него были изъяты 266 килограммов налима, а также 40 килограммов других видов рыб, среди них линь, щука и лещ. Нанесенный ущерб государству оценивается в 815 182 тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
Задержанный пояснил, что данные виды рыб были выловлены на озере Зайсан вблизи села Чингельды Курчумского района. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений начато досудебное расследование.
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