30 Июня 2022 11:16

Свыше 300 камер видеонаблюдения установят в Турксибском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы увеличат число камер видеонаблюдения на дорогах и в местах массового скопления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с жителями района аким города Ерболат Досаев отметил, что в этом году количество аппаратно-программных комплексов «Сергек» на дорогах будет увеличено в два раза - с 82 до 160.

«Дополнительно установят 322 камеры видеонаблюдения, из которых 111 установят на перекрестках дорог, 76 - во дворах, 18 - в парках и скверах, 90 - на объектах образования и здравоохранения, 15 - на религиозных объектах, 10 - на рынках»,- сообщил аким города.

Кроме того, в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры продолжается работа по подключению к высокоскоростному интернету.

«В этом году к волоконно-оптической линии связи уже подключили 342 дома, в том числе в микрорайоне Кайрат - 317 и в микрорайоне Альмерек - 25.

В планах до конца 2022 года - подключение микрорайонов Роща Баума и Нижняя Пятилетка, где проживает около 25 тыс. жителей», - сообщил Ерболат Досаев.