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Свыше 300 грузовиков застряли на кыргызско-казахстанской границе

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Апреля 2022, 14:20
Свыше 300 грузовиков застряли на кыргызско-казахстанской границе

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - На кыргызско-казахстанской границе в очереди скопилось свыше 300 большегрузных машин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности КР, контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана и Казахстана функционируют в штатном режиме.

Так, по состоянию на 09:45 сегодняшнего дня, в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 180 грузовых автомашин.

В пункте пропуска «Чон-Капка-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 60 машин.

В пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 35 машин.

В пункте пропуска «Кен-Булун» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 30 машин.

«В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», - сообщили в ведомстве.

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.

Как отмечает Кабар, накануне 300 водителей были обеспечены горячим питанием.

Чуйское областное управление МЧС установило палатки для водителей большегрузов в пункте пропуска «Ак-Тилек», на 31-м и 33-м км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.

Каждая палатка оснащена необходимым оборудованием для кухни.


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