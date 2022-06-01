1 Июня 2022 11:11

Свыше 300 детских садов откроют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года охват детскими садами детей от 3 до 6 лет будет доведен до 99,3%. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для детей дошкольного возраста будет открыто 322 детских сада на более чем 34 тыс. мест, из них за пять месяцев уже открыто 130 на 9400 мест. До конца года охват детскими садами детей от 3 до 6 лет будет доведен до 99,3%», - сообщила первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова в ходе заседания Правительства.

Во избежание опасных ситуаций в частных детских садах в Минобразования обещают усилить меры безопасности, также обеспечить квалифицированными специалистами. Более 15 тыс. воспитателей проходят соответствующие курсы по новой модели, которая улучшит качество воспитания.

«Для обеспечения прозрачности и справедливости при распределении мест в сады создается единая база очередности», - сказала Ш. Каринова.

Ранее сообщалось, что в этом году обновят автопарк специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в учебные заведения более 22 тыс. детей. Акиматы закупают через лизинг 515 школьных автобусов.