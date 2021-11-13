+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 10 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 300 человек за день привились вакциной Pfizer в Алматы

13 Ноября 2021 15:30
Поделиться:
Свыше 300 человек за день привились вакциной Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за день более 300 подростков, беременных женщин и кормящих матерей получили прививки Pfizer, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT
В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer Почему появляются антиваксеры и можно ли их переубедить – психолог из СКО Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

В Алматы стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной компании Pfizer. К данному часу вакциной Comirnaty Pfizer/BioNTech были привиты более 300 человек.

В первую очередь прививки получили ученики средних школ, студенты колледжей, беременные и кормящие мамы.

Жительница города Алматы Вероника Букша прикреплена к городской поликлинике №4 Алматы, 2 месяца назад родила второго ребёнка. Вероника первая, кто сегодня получил вакцину.

«Я - кормящая мама, поэтому хочу максимально защитить своего ребёнка, себя, свою семью. Мне позвонили из поликлиники, пригласили на вакцинацию первым компонентом Pfizer, я очень рада, ждала, когда смогу привиться против коронавирусной инфекции, и вот, как только появилась возможность, пришла первой», - говорит алматинка.

Карлыгаш Алтаева одна из тех, кто пришел на вакцинацию .

«Я ждала эту вакцину давно, её ставят беременным женщинам. Как только стало известно, что вакцина поступила, меня вызвали, и вот получаю первый компонент. В прошлом году я болела коронавирусом и знаю, как это тяжело. Всё моё окружение вакцинировано», - поделилась Карлыгаш Алтаева.

На протяжении двух последних недель в поликлинике была проведена информационно-разъяснительная работа о вакцине Pfizer.

Городская поликлиника №4 обслуживает 10 школ, в которых в возрасте от 12 до 17 лет обучаются 4 540 детей.

«Буквально завтра наши медики, а это врачи-эпидемиологи, врач ЗОЖ, врачи общей практики будут проводить онлайн-семинары для родителей школьников. Сегодня привились кормящие женщины, беременные женщины, студенты колледжа, а также учащиеся. На сегодняшний день согласие на вакцину получено от 40 кормящих мам, 29 согласий от беременных женщин, 38 согласий от родителей школьников», - рассказала заместитель главного врача Сауле Мадьярова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT
В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer
Почему появляются антиваксеры и можно ли их переубедить – психолог из СКО
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
Популярное
1 Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
2 Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
3 Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
4 Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
5 Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
6 1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer
Одностороннее движение вводят еще на одном участке в Нур-Султане
Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив