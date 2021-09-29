Свыше 300 человек с КВИ находятся в стационарах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки COVID-19 выявили у 55 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 55 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 27 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе - 5 заболевших, в Исатайском районе - 1 заболевший, в Кызылкогинском районе - 7, в Курмангазинском районе - 1, в Макатском районе - 2.

Заболевание у 36 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 19 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 27 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 817 человек, в модульной больнице - 108, во второй областной больнице – 67 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 5, в районных инфекционных стационарах - 51. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 82 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.