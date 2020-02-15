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Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления

15 Февраля 2020 13:32
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Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 11:54 на пульт «112» от администрации БЦ «Алматы Тауэрс» по адресу: Байзакова, 280 поступило сообщение о задымлении. По прибытию пожарных расчетов установлено сгорание масла во фритюрнице в кухонном помещении «Хот Бургер», без распространения огня.​ Здание покинули предварительно 350 посетителей. Сработала автоматическая система пожаротушения объекта», - сообщили в ДЧС Алматы.

Жертв и пострадавших нет. ​


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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