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Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления
15 Февраля 2020 13:32
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В 11:54 на пульт «112» от администрации БЦ «Алматы Тауэрс» по адресу: Байзакова, 280 поступило сообщение о задымлении. По прибытию пожарных расчетов установлено сгорание масла во фритюрнице в кухонном помещении «Хот Бургер», без распространения огня. Здание покинули предварительно 350 посетителей. Сработала автоматическая система пожаротушения объекта», - сообщили в ДЧС Алматы.
Жертв и пострадавших нет.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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