Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 11:54 на пульт «112» от администрации БЦ «Алматы Тауэрс» по адресу: Байзакова, 280 поступило сообщение о задымлении. По прибытию пожарных расчетов установлено сгорание масла во фритюрнице в кухонном помещении «Хот Бургер», без распространения огня.​ Здание покинули предварительно 350 посетителей. Сработала автоматическая система пожаротушения объекта», - сообщили в ДЧС Алматы.

Жертв и пострадавших нет. ​