Свыше 30 водителей лишили прав на семь лет за пьяное вождение в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года за вождение в пьяном виде 31 водитель Павлодарской области лишён прав на семь лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителей Прииртышья нельзя назвать дисциплинированными участниками дорожного движения. Об этом свидетельствует статистика правонарушений, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Возглавляют список водители, игнорировавшие ремень безопасности; их порядка 1000. Не отстают от «лидеров» и любители быстрой езды - 848 водителей, нарушивших скоростной режим».

За проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении 493 жителей Павлодарской области составлены административные материалы.

«Водители и пешеходы – два равных участника дорожного движения и подчиняются единым для всех правилам дорожного движения. Но, к сожалению, пешеходы не отличаются строгим соблюдением правил, - посетовали в полиции. - За переход проезжей части в неустановленном месте привлечены к ответственности 1313 жителей».

С начала 2020 года 161 водитель в регионе позволил себе сесть за руль авто, будучи в пьяном виде. Из них 31 теперь лишён водительских прав сроком на семь лет и арестован на 15 суток.



