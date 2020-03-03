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Свыше 30 водителей лишили прав на семь лет за пьяное вождение в Павлодарской области

3 Марта 2020 15:55
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Свыше 30 водителей лишили прав на семь лет за пьяное вождение в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года за вождение в пьяном виде 31 водитель Павлодарской области лишён прав на семь лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Жителей Прииртышья нельзя назвать дисциплинированными участниками дорожного движения. Об этом свидетельствует статистика правонарушений, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Возглавляют список водители, игнорировавшие ремень безопасности; их порядка 1000. Не отстают от «лидеров» и любители быстрой езды - 848 водителей, нарушивших скоростной режим».

За проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении 493 жителей Павлодарской области составлены административные материалы.

«Водители и пешеходы – два равных участника дорожного движения и подчиняются единым для всех правилам дорожного движения. Но, к сожалению, пешеходы не отличаются строгим соблюдением правил, - посетовали в полиции. - За переход проезжей части в неустановленном месте привлечены к ответственности 1313 жителей».

С начала 2020 года 161 водитель в регионе позволил себе сесть за руль авто, будучи в пьяном виде. Из них 31 теперь лишён водительских прав сроком на семь лет и арестован на 15 суток.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт, Другие государственные органы,
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Автор:

Антон Гагарин

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