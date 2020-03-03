Свыше 30 водителей лишили прав на семь лет за пьяное вождение в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года за вождение в пьяном виде 31 водитель Павлодарской области лишён прав на семь лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Жителей Прииртышья нельзя назвать дисциплинированными участниками дорожного движения. Об этом свидетельствует статистика правонарушений, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Возглавляют список водители, игнорировавшие ремень безопасности; их порядка 1000. Не отстают от «лидеров» и любители быстрой езды - 848 водителей, нарушивших скоростной режим».
За проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении 493 жителей Павлодарской области составлены административные материалы.
«Водители и пешеходы – два равных участника дорожного движения и подчиняются единым для всех правилам дорожного движения. Но, к сожалению, пешеходы не отличаются строгим соблюдением правил, - посетовали в полиции. - За переход проезжей части в неустановленном месте привлечены к ответственности 1313 жителей».
С начала 2020 года 161 водитель в регионе позволил себе сесть за руль авто, будучи в пьяном виде. Из них 31 теперь лишён водительских прав сроком на семь лет и арестован на 15 суток.
- Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air
- Когда сдадут в эксплуатацию ледовую арену в Павлодаре
- В Казахстане откроют движение на 2,6 тысяч км дорог в этом году
- Режим «открытого неба» - Правительство планирует расширить список городов
- Восемь тысяч заявлений о нарушении прав госслужащих в столице зафиксировано в 2019 году
- Вопросы искоренения переработок в госслужбе обсудили в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана