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Свыше 30 тысяч жителей Актюбинской области исполнили гимн в День госсимволов РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Июня 2023, 15:57
Свыше 30 тысяч жителей Актюбинской области исполнили гимн в День госсимволов РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В регионе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню государственных символов, передает МИА «Казинформ».

В Актобе главные мероприятия прошли в Центральном парке культуры и отдыха, где на площади перед флагштоком состоялась акция по одновременному исполнению государственного гимна. В мероприятии приняли участие ветераны, депутаты, члены Общественного совета, представители неправительственных организаций, этнокультурных объединений, спортсмены, молодежь.

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Аким области Ералы Тугжанов подчеркнул, что 4 июня 1992 года останется в истории и в памяти народа как день рождения новой государственной символики.

«Флаг, герб и гимн – отражение многовековой истории нашего государства, героических побед и масштабных достижений. Они объединяют многие поколения казахстанцев и служат источником патриотизма, любви к Родине, глубокого уважения к истории, языку, культуре и традициям. Являясь главной ценностью нашей независимой республики, госсимволы олицетворяют уникальность и самобытность казахского народа. Их почитание - священный долг каждого из нас. Мы должны передавать подрастающему поколению мысль о важности и значимости государственных символов, воспитывать их в духе патриотизма и гражданского самосознания», - отметил глава региона.

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Гимн в исполнении 30 тысяч человек прозвучал во всех районах области, в международном аэропорту имени А. Молдагуловой, на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах, на рынках, предприятиях.

Также в парке был организован творческий конкурс кондитеров на тему «Менің Қазақстаным – Менің Рәміздерім». Сладкую продукцию на патриотическую тематику представили 40 кондитеров. Мастера кисти, принявшие участие в конкурсе художников, представили свои работы на 50-метровом полотне.

В День государственных символов в регионе прошло более 200 культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.

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Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.
Актюбинская область   Патриотизм   Регионы   Госсимволы РК   День госсимволов РК   Актобе  
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