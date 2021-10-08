Свыше 30 тысяч человек спасли в Карагандинской области за 26 лет

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спасатели готовятся к празднованию профессионального праздника. За 26 лет спасательными подразделениями Карагандинской области проведено свыше 58 тысяч аварийно-спасательных работ, спасено 32 606 человек и эвакуировано из зон ЧС свыше 44 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Указом Президента Республики Казахстан 19 октября 1995 года был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Гражданской обороны страны.

Впоследствии день образования комитета стал профессиональным праздником системы – Днем спасателя. Позади уже 26 лет. За это время система гражданской защиты претерпела существенные изменения. Сегодня это уже Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

За годы независимости проделана значительная работа по совершенствованию системы гражданской защиты страны, это принятие законодательства, строительство новых объектов для защиты от чрезвычайных ситуаций, приобретение спасательной и пожарной техники и оборудования, повышение заработной платы сотрудникам органов гражданской защиты, улучшение условий прохождения службы, подготовка профессиональных кадров, развитие пожарно-спасательного спорта и международного сотрудничества.

За последние годы достигнуты определенные результаты по инновационному техническому перевооружению пожарно-спасательных подразделений. Внедрены принципиально новые и эффективные технологии пожаротушения, отвечающие современным требованиям.

Перемены продолжаются. Неизменным в нашей системе остается самая главная миссия спасения граждан и их имущества, оказывать помощь людям, которые попали в опасную ситуацию.

Департамент по ЧС Карагандинской области является одним из крупнейших территориальных подразделений МЧС.

Сегодня защиту населения и территории региона обеспечивают 36 пожарных и 7 спасательных подразделений ДЧС, 19 пожарных подразделений АО «Өрт сөндіруші», 7 трассовых медико-спасательных пунктов и бригады экстренного реагирования Центра медицины катастроф, воинская часть 52859, спасательная авиация.

Во всех подразделениях трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф.

За 26 лет спасательными подразделениями Карагандинской области проведено свыше 58 тысяч аварийно-спасательных работ, спасено 32 606 человек и эвакуировано из зон ЧС свыше 44 тысяч человек.