Свыше 30 сел остались без электричества 8 марта в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Международный женский день без электричества остались более 30 сел в Зерендинском районе Акмолинской области. На отсутствие электроэнергии поступали жалобы и от жителей Кокшетау. Как оказалось, причиной стала непогода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Службы 109 iKomek, жители некоторых микрорайонов города Кокшетау 8 марта испытывали перебои с электроснабжением. Из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались жители села Красный Яр и собственники дач по красноярской трассе, жители домов по проспекту Назарбаева и ряда других улиц.

Но самые большие проблемы принесла стихия жителям Зерендинского района, где более 30 сел в Международный женский день из-за непогоды оказались без электроснабжения.

«7 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель и мокрый снег) по району произошли многочисленные отключения электричества. Аварийно-восстановительные работы начались 7 марта к вечеру. Работы проводились до наступления темноты и там, где была дорога. 8 марта с утра работы продолжились. Работали до 12 ночи. На сегодняшний день работы завершаются. Осталось буквально несколько населенных пунктов без электричества», - пояснил главный инспектор акима Зерендинского района по вопросам гражданской защиты и гражданской обороны Жайнар Тулегенов.

По его словам, пик отключений пришелся на 8 марта, когда без электричества остались более 30 населенных пунктов района.

«Мало того, что многочисленные аварии, так еще и снега навалило, поэтому устранить неполадки было сложно. Ситуацию исправляют аварийные бригады филиала ТОО «Кокшетау энерго», Зерендинских районных электрических сетей и частные организации – ТОО «Куат-энергопартнер», ТОО «АлтайЭнергоСтрой», - отметил Ж. Тулегенов.

Причин произошедшего несколько. По словам главного инспектора, была повреждена большая высоковольтная линия в 35 тысяч вольт, которая питает часть Акмолинской области и СКО. Кроме того, был мокрый снег, налипание на провода, перехлесты, многочисленные обрывы, замыкания на КТП, а кое-где проблемы на подстанциях.

«На данный момент в южной части Зерендинского района объявлена ЧС техногенного характера в связи с тем, что у нас очень изношены электрические сети, и они не принадлежат ТОО «Кокшетау энерго» и не находятся на балансе Зерендинского района. Они принадлежат АО «Зеренды групп», но собственник сети отказывается их обслуживать. У нас с 2019 года идут судебные тяжбы. В рамках ЧС мы устраняем аварии, привлекая частников по официальной заявке», - добавил Ж. Тулегенов.