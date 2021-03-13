Свыше 30 преступлений раскрыто с помощью служебных собак в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала 2021 года с помощью служебных собак было раскрыто более 30 преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции ВКО на службе состоят свыше 80 собак. Из них 41 - на следовой работе, на поисках наркотических веществ – 14, на поисках взрывчатых веществ – 13, а еще имеются две штурмовые собаки, пять конвойных и сторожевых, а еще четверо псов отлично различают запахи (одорология). Здесь четвероногие полицейские часто выезжают на места преступлений и участвуют в розыске преступника по горячим следам, в поисках взрывчатки, наркотиков и боеприпасов, а также пропавших людей.

Кроме того, четвероногие обеспечивают порядок на территориях проведения различных массовых мероприятий и патрулируют на транспорте. В дежурные сутки в составе следственной оперативной группы «102» по области заступают 19 служебно-розыскных собак по следовой работе.

В период проведения оперативно-розыскных мероприятий осуществляется круглосуточное дежурство на постах в Семее и Шемонаихе. Всего за текущий период 2021 года инспекторами-кинологами с служебно-розыскными собаками на места происшествий осуществлено более 900 выездов, из них: по линии противодействию наркопреступлению 43, по поиску взрывчатых веществ 345, в составе дежурно следственной оперативной группы 585 выездов.

«С начала года служебно-розыскные собаки принимали участие в раскрытии 32 преступлений. Во время проведения специальных операции было изъято из незаконного оборота около 500 граммов наркотических средств. По линии криминальной полиции раскрыто 16 преступлений», – рассказал начальник Центра кинологической службы ДП ВКО Омирзак Касаинов.

Полицейские-кинологи всегда говорят, что собака – это идеальное специальное средство в выявлении преступлений и правонарушений на все века. И пока злоумышленники совершают свои противоправные деяния, на защите закона и порядка всегда будут сотрудники кинологической службы и их четвероногие друзья.

