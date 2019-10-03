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Свыше 30 пожарных тушили здание стройфирмы в Алматы

3 Октября 2019 09:25
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Свыше 30 пожарных тушили здание стройфирмы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 30 пожарных тушили здание строительной фирмы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«3 октября в 07:52 на пульт «101» поступило сообщение о горении по проспекту Райымбека 519/15 Алатауском районе. Силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру 1 «Бис». В связи с затрудненным движением по проспекту, пожарные расчеты сопровождали сотрудники Департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

На вызов пожарные прибыли за 8 минут, в этот момент происходило задымление, а также горение открытым пламенем бытовой комнаты на 2-ом этаже, огонь переходил на кровлю.

В тушении были задействованы 31 человек личного состава, 4 единицы техники ДЧС. Пожар был локализован в 8 часов 8 минут, ликвидирован полностью за 20 минут.

Принятыми мерами удалось отстоять распространение пламени по кровле здания, а также недопущен переход огня на соседние близлежащие строения.

Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Здание принадлежит строительной фирме

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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