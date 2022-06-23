23 Июня 2022 23:00

Свыше 30 автодорожных проектов реализуют в этом году в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожные работы в Павлодарской области проведут на 287 км дорог областного и районного значения. Запланирован средний ремонт 33 объектов, капитальный - двух объектов и реконструкция одного дорожного объекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

Кроме того, продолжается средний ремонт автомобильных дорог в туристическом направлении общей протяженностью 50 км - «Каражар-Южное», «Карашат-Новая Жайма», «Баянауыл-Угольное». На сегодняшний день проведены ресайклирование существующего щебеночного покрытия, укрепление цементом, розлив жидкого битума, устройство водопропускных труб и укрепление обочин.

«В текущем строительном сезоне приоритетное значение отводится автодорогам районного значения, призванным сократить расстояние между районами, - отмечают в ведомстве. - В частности, средним ремонтом охвачена дорога районного значения «Акшиман-Лекер», соединяющая Майский с Баянаульским районом и «Разумовка-Баскамыс», пролегающая между городом Экибастузом, Актогайским и Иртышским районами. На сегодняшний день проведены работы по укреплению цементом и устройству покрытия из холодной асфальтобетонной смеси».

Также в этом году реализуется проект по реконструкции автомобильной дороги «ГРЭС-1-Баскамыс» в городе Экибастузе. Вместе с тем, в Щербактинском районе обновляется асфальтовое покрытие 10 км дороги «Галкино-Жанаул-Алексеевка». Все работы ведутся в соответствии с утвержденным производственным графиком, заявили в МИИР.

Помимо этого, в текущем году проводятся работы по среднему ремонту четырех дорог областного значения «Экибастуз-ГРЭС2», «Ивановка-Трофимовка», «Актогай-Шолаксор», «Беловка-Калкаман». Также ремонтом охвачены 29 км дороги «Кызыл-Октябрь-Жана Акшиман» и 12 км автодороги «Каратерек-Кылыш» в Майском районе.

Качество проводимых работ находится на постоянном контроле заказчика, технического надзора и РГП «Национальный центр качества дорожных активов», заверили в Мининдустрии.

По итогам проводимых работ долю дорог в нормативном состоянии в Павлодарской области доведут до 93%.