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    13:55, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 30 аварийных школ насчитывается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о ситуации по аварийным школам. В стране наибольшее количество таких школ остается в южных регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аварийных школ в Казахстане чуть больше 30», - сообщил А. Аймагамбетов журналистам в кулуарах заседания Сената.

    Министр также назвал регионы с наибольшим количеством аварийных школ. В основном, конечно, это регионы с большим количеством детей – южные, отметил он.

    «Если говорить о трехсменных школах, то абсолютными чемпионами является Алматинская область: 54 трехсменные школы только в этой области. Сейчас акимат проводит масштабную работу», - сказал глава Минобразования.

    А. Аймагамбетов отметил, что в рамках уточнения республиканского бюджета около 28 млрд тенге выделено на строительство школ только для Алматинской области.

    Напомним, ранее министр сообщил, что ученики и родители могут сообщать о состоянии школьных туалетов в Казахстане. Так, по данным главы ведомства, в РК два года назад количество уличных туалетов составляло 2700. Сейчас их число достигает 50.


    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Образование МОН Общество
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