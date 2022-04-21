Свыше 30 аварийных школ насчитывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о ситуации по аварийным школам. В стране наибольшее количество таких школ остается в южных регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аварийных школ в Казахстане чуть больше 30», - сообщил А. Аймагамбетов журналистам в кулуарах заседания Сената.

Министр также назвал регионы с наибольшим количеством аварийных школ. В основном, конечно, это регионы с большим количеством детей – южные, отметил он.

«Если говорить о трехсменных школах, то абсолютными чемпионами является Алматинская область: 54 трехсменные школы только в этой области. Сейчас акимат проводит масштабную работу», - сказал глава Минобразования.

А. Аймагамбетов отметил, что в рамках уточнения республиканского бюджета около 28 млрд тенге выделено на строительство школ только для Алматинской области.

Напомним, ранее министр сообщил, что ученики и родители могут сообщать о состоянии школьных туалетов в Казахстане. Так, по данным главы ведомства, в РК два года назад количество уличных туалетов составляло 2700. Сейчас их число достигает 50.