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Свыше 3 тысяч идеологически устаревших названий заменят в Казахстане

13 Февраля 2023, 11:44
Свыше 3 тысяч идеологически устаревших названий заменят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов озвучил планы по переименованию идеологически устаревших ономастических наименований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Дорожной карты по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022-2025 годы в 2021 году изменили названия 68 населенных пунктов из 572. Всего в рамках Дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований», - сообщил Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

Напомним, жители Косшы предложили переименовать микрорайон «Лесная поляна». По данному вопросу прошли общественные слушания с участием заместителя акима города. В завершение слушаний участники включили свои предложения в заявление, представленное акиматом. Организаторы слушаний сообщили, что предложенные названия передадут в областную ономастическую комиссию.


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