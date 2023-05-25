Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Свыше 3 тысяч астанчан подали заявление на применение  процедуры банкротства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Мая 2023, 13:25
Свыше 3 тысяч астанчан подали заявление на применение  процедуры банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заявки на внесудебное банкротство подали более 3000 жителей города Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Астане.

С 3 марта в рамках реализации Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» начался прием заявлений на банкротство физических лиц.

Так, на 23 мая поступило 3 101 заявление. Из них на сегоднярассмотрены 2 823 заявления. В отношении 644 граждан начата процедура внесудебного банкротства, что составляет 21% от поступивших заявлений.

В ДГД напомнили, что для подачи заявления необходиммо соответствовать следующим условиям:

наличие обязательств, (долга) не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (5,5 млн. тенге);

на дату подачи заявления, в течение 12 последовательных месяцев, у него должно отсутствовать погашение по обязательствам перед кредиторами, коллекторами;

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

в отношении должника проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.


Астана   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»
Семья должна стать командой: казахстанская школьница рассказала, как поступить в Стэнфорд на грант
Семья должна стать командой: казахстанская школьница рассказала, как поступить в Стэнфорд на грант