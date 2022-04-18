Свыше 3 тыс. преступлений совершено за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в стране совершено 3107 преступлений, 1955 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3107 преступлений, 1955 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 10 убийств, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 4 разбоя, 37 грабежей, 539 краж чужого имущества», - сообщила Шугыла Турлыбек.

Кроме того, представитель МВД РК подробно пояснила о создании Центра аналитики в полиции Казахстана.

«В рамках функционирования Ситуационного центра МВД будет предусмотрена аналитика, которая позволит предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям. Информационная система по анализу и профилактике правонарушений с использованием инструментов Big Data позволит осуществлять ежедневный мониторинг криминогенной ситуации, анализировать ее и самое главное - оперативно и эффективно управлять всеми процессами. Сбор и обработка информации будут автоматизированы, исчезнет излишний бюрократизм, административное и досудебное производство оптимизируются», - отметила Шугыла Турлыбек.