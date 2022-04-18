РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 3 тыс. преступлений совершено за неделю в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в стране совершено 3107 преступлений, 1955 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3107 преступлений, 1955 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 10 убийств, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 4 разбоя, 37 грабежей, 539 краж чужого имущества», - сообщила Шугыла Турлыбек.

    Кроме того, представитель МВД РК подробно пояснила о создании Центра аналитики в полиции Казахстана.

    «В рамках функционирования Ситуационного центра МВД будет предусмотрена аналитика, которая позволит предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям. Информационная система по анализу и профилактике правонарушений с использованием инструментов Big Data позволит осуществлять ежедневный мониторинг криминогенной ситуации, анализировать ее и самое главное - оперативно и эффективно управлять всеми процессами. Сбор и обработка информации будут автоматизированы, исчезнет излишний бюрократизм, административное и досудебное производство оптимизируются», - отметила Шугыла Турлыбек.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!