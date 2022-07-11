11 Июля 2022 12:03

Свыше 3 тыс. преступлений совершено в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3092 преступления, 1909 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 4 убийства, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, 29 грабежей, 508 краж чужого имущества», - сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Также на прошлой неделе, как отметила Ш.Турлыбек, Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом действовавший ранее, специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие.

Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным и туристическим целям. Суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода. Иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.