Свыше 3 млн тенге вернули государству незаконные получатели АСП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы Данияр Алкебайулы рассказал о новых механизмах к оказанию адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За август и сентябрь выплачена АСП всем, кому положено. На сегодня вернули 3,4 млн тенге. Первоначально даем уведомление, говорим людям, то, что у них было превышение, сокрытие доходов, и они за период должны вернуть. Рассчитываем, говорим сумму. В случае добровольного выполнения им приносят квитанцию, если нет, то все материалы направляются в судебные органы», - сказал Данияр Алкебайулы на брифинге в Алматы.

По его данным, в Алматы АСП назначена более 11 тысячам семей. Однако после подворового обхода 634 семьям прекратили эти выплаты, их жилищные условия оказались выше черты бедности.

«Кроме того, мы прекратили выплату 597 детям, которые обучаются в других регионах страны. Также проведена работа по всем зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, которые получают АСП, из них 186 индивидуальным предпринимателям прекращена выплата АСП с учетом их доходов», - отметил Данияр Алкебайулы.

Ранее он рассказал о новых механизмах выплаты АСП.