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Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
19 Августа 2022 22:28

Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022» сотрудниками отделения криминальной полиции в селе Кара Озек у 34-летнего жителя изъято 3 кг 124 грамма икры осетровых видов рыб. По факту отделом полиции №1 города Атырау проводится досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

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