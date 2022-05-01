09:41, 01 Май 2022 | GMT +6
Свыше 3,9 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.
По состоянию на 1 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 485 299 человек, вторым компонентом 9 245 430 человек. Ревакцинировано 3 986 597 человек.
Как сообщалось ранее, более 1660 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса.