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    09:41, 01 Май 2022 | GMT +6

    Свыше 3,9 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    По состоянию на 1 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 485 299 человек, вторым компонентом 9 245 430 человек. Ревакцинировано 3 986 597 человек.

    Как сообщалось ранее, более 1660 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса.



    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение
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