Свыше 3,9 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

По состоянию на 1 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 485 299 человек, вторым компонентом 9 245 430 человек. Ревакцинировано 3 986 597 человек.

Как сообщалось ранее, более 1660 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса.



