Свыше 3,7 тысячи коек развернуто для лечения коронавируса в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии в Восточном Казахстане выявили свыше 43,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Для оказания медицинской помощи заболевшим в регионе функционируют 39 инфекционных стационаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов сообщил о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Он рассказал, что в Восточном Казахстане развернуто 3709 коек, в том числе 364 реанимационных и 490 карантинных. В настоящий момент в инфекционных стационарах проходят лечение 736 пациентов, среди них 10 находятся в крайне тяжелом состоянии, 72 – в тяжелом и 654 человека - в среднетяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключено 8 человек, на НИВЛ находится 74 пациента. В карантинных стационарах лежат 15 человек. В целом, процент занятости коечного фонда для больных коронавирусом по области составил 17,8 процентов.

При этом, как подчеркнул Шакарым Буктугутов, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе есть возможность развернуть дополнительно до 8 тысяч коек с полным медицинским оснащением, из них 870 – реанимационных.