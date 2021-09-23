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    21:11, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 3,7 тысячи коек развернуто для лечения коронавируса в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии в Восточном Казахстане выявили свыше 43,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Для оказания медицинской помощи заболевшим в регионе функционируют 39 инфекционных стационаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов сообщил о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

    Он рассказал, что в Восточном Казахстане развернуто 3709 коек, в том числе 364 реанимационных и 490 карантинных. В настоящий момент в инфекционных стационарах проходят лечение 736 пациентов, среди них 10 находятся в крайне тяжелом состоянии, 72 – в тяжелом и 654 человека - в среднетяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключено 8 человек, на НИВЛ находится 74 пациента. В карантинных стационарах лежат 15 человек. В целом, процент занятости коечного фонда для больных коронавирусом по области составил 17,8 процентов.

    При этом, как подчеркнул Шакарым Буктугутов, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе есть возможность развернуть дополнительно до 8 тысяч коек с полным медицинским оснащением, из них 870 – реанимационных.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
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