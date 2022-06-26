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Свыше 3,7 млн жителей на юге Китая пострадали из-за наводнений
26 Июня 2022 14:12

Свыше 3,7 млн жителей на юге Китая пострадали из-за наводнений

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 3,7 млн жителей Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) на юге Китая пострадали из-за наводнений, вызванными проливными дождями. Об этом сообщают власти ГЧАР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ливни и наводнения привели к обрушению свыше 3,4 тыс. жилых строений, а также нанесли ущерб 159,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Прямой экономический ущерб от стихии превысил 12,48 млрд юаней ($1,86 млрд).

По данным местной метеослужбы, в этом году в период паводков на Гуанси-Чжуанский автономный район шесть раз обрушивались сильные ливни, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период в предыдущие годы.

Синоптики прогнозируют новые проливные дожди и тайфуны в ГЧАР.

Проливные дожди и вызванные ими наводнения затронули другие регионы на юге Китая. По сообщению местных СМИ, в южнокитайской провинции Гуандун выпали самые сильные за последние десятилетия осадки. Река Бэйцзян, одна из крупных водных артерий этой провинции, почти достигла зарегистрированного исторического максимума 100-летней давности по уровню воды.



Фото: russian.news.cn

Автор:
Корреспондент
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