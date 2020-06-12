Свыше 3,6 млн ошибочных сведений по имуществу граждан исправлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 3,6 млн. ошибочных сведений по недвижимости, земельным участкам и транспорту исправлено в Казахстане. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для налогового администрирования важна точность используемых сведений в базах данных различных госорганов. Проведена большая работа по очистке баз данных государственных органов, что исключило проблему некорректного начисления налогов. Совместно с госорганами обработано более 25 млн. сведений и актуализировано свыше 3,6 млн. ошибочных сведений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина уточнил, что по недвижимости актуализировано 2,6 млн. ошибочных сведений. По транспортным средствам – 943 тысячи, по земельным участкам – 116 тысяч сведений.

Основные ошибки: некорректные данные владельцев (отсутствие/некорректный ИИН), некорректные характеристики ТС (некорректный объем двигателя/грузоподъёмность), ошибки с двойной регистрацией ТС (машину не сняли с учета), проблемы с КАТО (административно-территориальные изменения: г.Шымкент, Туркестанская область); некорректные ИИН; ошибки по площадям земучастков; количество владельцев земельных актов не зарегистрировавших свои права; количество земучастков, зарегистрированных на умерших или выехавших за пределы РК лиц.

«Кроме того, запущен сервис предстоящих платежей, позволяющий гражданам узнать предстоящую сумму налога до срока его оплаты и оплатить по готовым реквизитам. Для упрощения уплаты налогов мы интегрировались с мобильными приложениями банков второго уровня. К примеру, в результате интеграции с Каспи банком клиентам было направлено 1,2 млн. уведомлений по налогам. Это позволило в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличить объем налоговых платежей от населения в 2,5 раза», - добавил Ерулан Жамаубаев

Аналогичный сервис запущен и с Народным банком. Интеграция осуществляется и с другими банками.