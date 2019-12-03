Свыше 3,6 млн ошибочных сведений исправлено в базе данных госорганов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 3,6 млн ошибочных сведений выявлено в базе данных госорганов. Об этом сообщил на заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных направлений цифровизации налогового и таможенного администрирования является актуализация баз данных госорганов, которая с начала года находится в активной работе. Так, технической группой, куда вошли представители министерств финансов, внутренних дел, цифрового развития, АО «НИТ», НАО «Правительство для граждан», было обработано более 25 млн сведений и актуализировано свыше 3,6 млн ошибочных сведений», - сказал Алихан Смаилов.

Министр уточнил, что были выявлены и ошибки, связанные с историческими сведениями.

«В частности, по линии транспорта в системе Министерства внутренних дел (Комитет административной полиции) из обработанных 4,5 млн сведений 933 тысячи ошибочных сведений актуализированы и приведены в порядок. Остаток сведений, это порядка 64 тысяч ошибочных записей, или 1,5%, необходимо доработать в кратчайшие сроки», - добавил Алихан Смаилов.