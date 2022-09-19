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Свыше 3,3 тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю
19 Сентября 2022, 13:56

Свыше 3,3 тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За неделю в стране совершили 3329 преступлений, 2069 из них раскрыли за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3329 преступлений, 2069 из них раскрыто за сутки. Полицейские раскрыли 3 убийства, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой. Раскрыто 44 грабежа, 466 краж чужого имущества», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.

По ее словам, в стране участились факты проживания граждан без официальной регистрации по месту жительства. По закону каждый гражданин должен быть зарегистрирован там, где действительно проживает. Это может быть, как собственное жилье, так и арендуемое или иное жилое помещение. Для лиц без постоянной регистрации по месту жительства действуют ограничения по предоставлению государственных услуг, включая оформление документов, удостоверяющих личность.

За проживание граждан без постоянной или временной регистрации по месту жительства статьей 492 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность, вплоть до штрафа в размере 7 месячных расчетных показателей, что на сегодня составляет более 21 тысячи тенге.


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